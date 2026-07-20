ALANYA siyaset dünyasının en önemli eksiklerinden birisi yeterli düzeyde "Muhalefet" yapılmaması ya da yapılamaması...

Genel iktidar anlamında da böyle, yerel iktidar anlamında da...

Alanya'da 10 yıl belediye başkanı olarak görev yapan Adem Murat Yücel döneminde de bazı istisna isimler dışında durum böyleydi...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, görevine oldukça hızlı başladı...

Alanya sahillerinde yıkımlar yaptı, misal...

Osman Başkan'ın bu icraatı bazı tepkilere de neden oldu ancak muhalefet kanadından bir tek Allah'ın kulu çıkıp da tek kelime etmedi...

"İyi yapıyor" de...

"Kötü yapıyor" de...

Ne diyeceğine sen karar ver, sen bilirsin ama bir şey söyle, tepki ver...

Yerel anlamda Alanya'da ana muhalefet konumunda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) camiaları tamamen sessizliğe gömülmüş durumda...

AK Parti'de Mustafa Toklu dönemi böyle değildi aslında...

Yerel yönetim anlamında muhalefet olarak söylenmesi gereken ne varsa çıkar söylerdi Başkan Toklu...

AK Parti Alanya'nın başından Toklu gitti, yerelde muhalefet bitti...

Başkan Mehmet Şarani Tavlı'nın yüzünde sürekli bir gülümseme mevcut...

Bu görüntüyle zaten muhalefet yapılmaz...

MHP kanadını da yakından takip ediyorum...

Yeniden MHP Alanya İlçe Başkanı seçilen Mustafa Türkdoğan, gözünü budaktan sakınmayan bir siyasetçi...

Ama O da yeterince ses çıkarmıyor nedense...

Anahtar Parti gibi, yeni kurulan paritlerin Alanya temsilcilerinde de durum farklı değil...

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, bir var bir yok...

Olmadığı zaman dilimi daha fazla...

Yeni kurulan bir siyasi partinin farklı olması, fark yaratması, sesinin daha gür çıkması gerekir...

Muhalefet etmek, ses çıkartmak, tepki vermek iktidarda olanları olumlu da etkiler...

Daha dikkatli hareket ederler, daha hassas davranırlar...

Hata yaparlarsa karşılarında muhalefet olacağını bilirler...

Aksi halde "Saldım çayıra, mevlam kayıra" durumu olur...

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni gibi bazı STK temsilcileri, muhalefet partilerinin ilçe başkanlarından daha çok muhalefet yapıyorlar...

Daha çok sesleri çıkıyor...

Nokta...

Murat Levent Koçak ziyaretçilerini ağırladı

ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, rahatsızlığı nedeniyle kısa süre uzak kaldığı görevine yeniden döndükten sonra adeta ziyaretçi akına uğradı...

Bu ziratçilerden birisi de İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibi oldu...

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Hilmi Er, Alanya’nın ihtiyaç ve beklentilerini Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’a aktardıklarını belirterek, kentin geleceğine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ifade etti...

Görüşmede sadece yerel konuların değil, genel siyasete ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını dile getiren Er, misafirperverliği dolayısıyla Koçak’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi...

Siyasetin zaman zaman sert tartışmalarla gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşen ziyaret, farklı görüşlerin Alanya ortak paydasında bir araya gelebileceğini göstermesi açısından da dikkat çekti... Samimi sohbet havasında geçen buluşmanın sonunda taraflar, Alanya’nın gelişimi için diyalog ve istişarenin önemine vurgu yaptılar...

İstişare gerçekten önemlidir...

Tebrikler...

Nokta...

Elektrik faturaları çıldırtıcı boyutta



MEMLEKETTE her şeye inanılmaz boyutlarda zamlar gelmeye devam ediyor...

Bunun en çarpıcı olanı ise elektrik...

İnsanlar sosyal medya hesaplarından zamlı faturaları paylaşırken, çıldırma noktasına geldiklerini söylüyorlar...

Kendimden örnek vereyim...

Yalnız yaşayan ve evini daha çok "Otel" olarak kullanan birisiyim...

Sabah çıktığım evime gece uyumak için dönerim...

Zamanımın büyük çoğunluğu dışarıda geçer yani...

Böyle olduğu halde 3 bin lira elektrik faturası geldi...

Gel de çıldırma...

Sosyal medyada bir vatandaş, evine gelen 15 bin 200 liralık faturasını paylaştı...

Bunun bir de esnaf boyutu var...

Hamam işleten bir dostum, elektrik faturaları nedeniyle işletmesini kapatmayı düşünüyor, misal...

"Kazandığımızı götürüp CK'ya yatıracağız, ne gerek var" diyor...

Sonuna kadar haklı...

Birilerinin bu soyguna "Dur" demesi gerekiyor...

Ayıptır, yazıktır, günahtır...

Nokta...

Meryem Aydoğan'ın örnek mücadelesi



ALANYA siyaset dünyasında kadın olarak yıllardan beri mücadele eden bir isim var...

Meryem Aydoğan...

Adeta kurtlar sofrası olan siyaset dünyasında barınabilmek, yol alabilmek öyle kolay değildir...

Bir kadın için çok daha zordur...

İşte bu zorluklarla yıllardan beri mücadele eden Meryem Aydoğan, kadınlara örnek olmaya devam ediyor...

Asla pes etmeyen ve tüm şartları zorlayarak başarılı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Meryem Aydoğan, İstanbul'da bazı ziyaretler yaptı...

Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'u ziyaret eden Meryem Aydoğan'ı, azminden dolayı yürekten kutluyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

UZUN zamandır Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı olarak görev yapan ve bu süre içinde ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla takdir toplayan, aynı zamanda İYİ Parti'den Alanya Belediye Meclisi Üyesi seçilen, meclis toplantılarında Alanya'nın ve esnafn sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm üretilmesi noktasında önemli katkılar sunan, Alanya kamuoyu tarafınan sevilen ve sayılan isimlerin başında gelen Velittin Yenialp'e

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ