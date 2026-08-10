ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Daha bilindik ve eski ismiyle Alaya Devlet Hastanesi...

Bölgenin en büyük, en kapsamlı hastanesi...

Geçmiş dönemlerdeki yöneticilerin, yönetim anlayışları nedeniyle yazılarıma sık sık konu olmuştu...

Hastanden yükselen şikayetleri, bıkmadan usanmadan gündeme taşımıştık, o dönem...

İşte bu şikayetler sonuç vermiş ve yönetim kademesinde değişiklik yapılmıştı...

Başhekimlik görevine Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz'ın atanmasından sonra da sular biraz durulur gibi olmuştu...

"Hastanede işler yoluna giriyor" diye düşünerek, gözümüzü, kulağımızı başka sorunlara kaydırmış ve hastaneyi yeni yapılanmasıyla baş başa bırakmıştık...

Aradan geçen zaman içinde hastaneden hasta şikayetleri azaldı belki ama bu sefer de personel şikayeteri çoğalmaya başladı...

Özellikle de Acil Servis çalışanlarından...

Bana ulaşan iddialara göre, Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, acil servis personelinin adeta genleriyle oynuyor...

Yaptığı görevlendirmelerden tutun, uyguladığı nöbet sistemine kadar her anlamda büyük bir memnuniyetsizlik var...

Hanımlar, beyler bakın...

Bu tür iddialar, bu tür şikayetler hemen hemen her kurumdan gelir...

Ben de kendi çapımda küçük bir araştırma yaparım ve kuşlarıma danışırım...

Eğer iddialar doğruysa, şikayetler haklıysa gündeme taşır ve düzeltilmesi noktasında katkı sunmaya çalışırım...

Yoksa ne acil servis çalışanları ne de diğer personelin hiç birisi babamın oğlu değil...

Hala oğlu, dayı kızı ya da ne bileyim emmi oğlu hiç değil...

Hoş, olsa da fark etmez, ayrı konu...

Demem o ki, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çalışanları hallerinden memnun değil...

Bu durum hastalara da yansıyor ister istemez...

Çalışmalar gönülsüz oluyor, yardımlaşma ruhu kayboluyor...

Ve olan hastalara oluyor, filan...

Eğer yanlış bilmiyorsam, Banu Hoca da zamanında acil serviste görev yapmıştı...

Başhekimlik görevine acil servisteyken getirilmişti...

Halen yaşanılan sorunlara bu bilinçle el atıp, elini vicdanına koyarak çözüm üreteceğine inanıyorum...

Unutmadan söyleyeyim...

Konunun bir de siyasi boyutu var...

İşin içinde aileler, eşler, dostlar, ahbaplar filan da var...

Son tahlilde hepsini izlemeye devam edeceğiz...

Nokta...

Başkan Özçelik yaylaları fethetti



ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaylalara yaptığı gezilerle fark yaratmaya devam etti...

Başkan Özçelik’e program boyunca Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Engin Alataş, Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu, Şahin Ararat ve Asrın Ateşoğlu ile birim müdürleri eşlik etti...

Alanya Belediyesi’nin 2026 Yayla Gezi Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde yaylalarda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özçelik, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi, bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında Başkan Özçelik’e vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi dikkat çekti...

Üç günlük programın son gününde doğu bölgesine geçen Başkan Özçelik, Aliefendi Mahallesi Tören Alanı’nda vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi...

Bu organizasyonlar sırasında vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Osman Başkan'ı kutluyorum...

Bu sevgiler kolay kazanaılmaz...

Nokta...

CHP Alanya'da zorlu bir süreç



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), bu memleketin en köklü siyasi partilerinden birisidir, hiç kuşkusuz...

Son zamanlarda parti içinde genel başkanlık konusunda yaşanılan olaylar da malumunuz...

Bu olaylar, Alanya siyaset dünyasına da yansıyor doğal olarak...

Partinin önceki dönem İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve ekibi, tercihlerini Özgür Özel'den yana kullanarak, CHP'den istifa etmişlerdi...

CHP Alanya'da ilçe başkanlığı görevine atanması beklenen bazı isimler elbette var...

Ancak...

Bu isimler çekiniyorlar, kokuyorlar, tırsıyorlar...

Gerekçesi de şu...

Çoğunluğu Yeni Parti'ye kayan CHP tabanı tarafından "Hain" damgası yemek...

Bu nedenle CHP'nin Alanya'da işi hiç kolay değil...

Yönetimi oluşturmakta hayli güçlük çekecekleri gibi görünüyor...

Nokta...

Meryem Aydoğan adım adım ilerliyor

ALANYA siyaset dünyasında kadın olarak yıllardan beri mücadele eden bir isim var...

Meryem Aydoğan...

Adeta kurtlar sofrası olan siyaset dünyasında barınabilmek, yol alabilmek öyle kolay değildir...

Bir kadın için çok daha zordur...

İşte bu zorluklarla yıllardan beri mücadele eden Meryem Aydoğan, kadınlara örnek olmaya devam ediyor...

Asla pes etmeyen ve tüm şartları zorlayarak başarılı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Meryem Aydoğan, ziyaretlerine ve çalımalarına tam gaz devam ediyor...

Yılmadan, bıkmadan, usanmadan yoluna emin adımlarla devam eden Meryem Aydoğan'ı, azminden dolayı yürekten kutluyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA'DA bir dönem bizim sektörde de çalışmalar yapan, yaptığı başarılı işlerle kısa sürde dikkat çekerken, büyük takdir toplayan, daha sonra kendi ilgi alanlarına kayarak hayatına başka kulvarlarda yön veren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımarla topluma önemli mesajlar vermeye devam eden, Alaya kamuoyunun akından tanıdığı, sevdiği, saydığı isimlerden olan Devrim İnal'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ