ALANYA'DA 2026 turizm sezonu 15 Nisan'da başladı diyelim...

Bir başka deyişle, 15 Nisan'dan itibaren, Alanya'ya gelmeye başlayan turist sayısı her geçen gün artmaya ve oteller dolmaya başladı...

"Turist" dediğim, yabancı turist...

Alanya ekonomisinin temel direği olan, ekonomik anlamda Alanya'yı ayakta tutan, otelcilerin ve esnafın can suyu olan insanlar...

Tatil yapmak için Alanya'yı tercih eden insanlar...

Para harcayan, ya da harcaması beklenen insanlar...

Bugün 29 Temmuz 2026...

15 Nisan'ı baz alırsak, turizm sezonunun başlamasının üzerinden yaklaşık 3 buçuk ay geçmiş...

"Yüksek sezon" diye tarif edilen zaman diliminin ortalarındayız...

"Yüksek sezon" dediğim şu...

Turizm sektöründe otel ve seyahat talebinin en üst seviyeye ulaştığı, doluluk oranlarının zirve yaptığı ve fiyatların arttığı dönem...

Dediğim gibi, bu dönemin tam da ortalarındayız...

Alanya'da oteller dolu...

Bu anlamda sıkıntı yok gibi görünüyor...

Ancak...

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan'ın da vurguladığı gibi, "Doluluk, tek başına bir başarı değil"...

Ne demişti Cem Özcan...

"Yüksek doluluk oranları sektörün durumunu yansıtmıyor...

2026 turizm sezonu beklentilerin gerisinde seyrediyor"...

Peki neden?..

Birincisi maliyetler çok yüksek...

Rekabet nedeniye yüksek maliyetler oda fiyatlarına yansıtılamıyor...

Ve bana göre ikincisi ve daha önemlisi, Alanya'yı tercih eden turist yapısı...

Kim bunlar?..

"Züğürt turistler"...

Geliyor, otele kapağı atıyor...

Her şey dahil sistemi sağ olsun...

Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor...

Deniz bedava, kum bedava...

Güneş daha da bedava...

Sahilde içeceği suyu bile otelin musluğundan doldurup yanında götürüyor...

10 dolar bile ekstra para harcamadan, dört dörtlük tatilini yapıp, memleketine dönüyor...

Yan yana beş tane otelde hamam ve SPA işletmeciliği yapan bir arkadaş şöyle dedi geçenlerde...

"Bırak kapıdan içeri girmeyi, soran bile yok...

Çünkü ceplerinde paraları yok...

Bu adamın kira ödemesi var...

Personel giderleri var...

Masrafı var, vergisi algısı var...

Var da var...

Ama ortada kazanılmış para yok...

Çarşıda, pazarda dört gözle turist bekleyen esnafı saymıyorum bile...

Onlar zaten son nefeslerini vermek üzereler...

Can çekişiyorlar...

Nokta...

Yarbay Karadeniz Alanya'ya veda etti

ALANYA Sahil Güvenlik Karakol Komutanı olarak başarıyla görev yapan Yarbay Erdinç Karadeniz, Alanya'ya veda ederken, teşekkürlerini de iletti...

Alanya’dan Mersin’e atanan Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yarbay Erdinç Karadeniz onuruna, ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi...

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Yarbay Erdinç Karadeniz’e Alanya’ya sunduğu kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi...

İnsan ilişkileri oldukça kuvvetli olan ve güler yüzü ile gönüllerde taht kuran Karadeniz Yarbay'la fırsat buldukça sohbet ederdik...

Gerçekten pırıl pırıl yüreği olan, harika bir insan...

Yapıcı tavırlarıyla Alanya'da oldukça başarılı bir dönem geçirdi...

Kırmadı, dökmedi, üzmedi...

Yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum...

Böyle güzel yürekli bir insanı elbette özleyeceğiz...

O da Alanya'yı özleyecek...

Nokta...

Sağlık çalışanlarına anlayışlı davranalım



BAŞTA doktorlarımız olmak üzere, sağlık çalışanlarının mobbinge uğradıklarına defalarca tanık oldum...

Gerçekten inanılmaz insanlar var...

Her dediği, her istediği hemen oluverecek...

Olmazsa vay o doktorun haline, vay o sağlık görevlisinin haline...

Yüksek sesle, emrivaki konuşmalar...

Hakaret boyutuna varan sözler ve hareketler...

Anlatılanı, söyleneni anlamıyor ya da anlayamıyorlar...

Ben hiç bir doktorun ya da sağlık görevlisinin, işini ihmal ederek, hastayı mağdur edeceğine asla inanmadım, inanmam da...

Hanımlar, beyler...

Sağlık emekçilerimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli...

Lütfen biraz daha anlayışlı olmaya gayret edin...

Her şeyden önce insan olduğumuzu unutmayın...

Sağlık çalışanlarımızı gösterdikleri sabır ve anlayış için ayrıca kutluyorum...

Nokta...



Sahillerimiz sahipsiz kaldı

BU konuyla ilgili hemen hemen her gün aranıyorum...

"Yaz gazeteci, yaz" diyorlar...

" Alanya sahillerinin pisliğini yaz, perişanlığını yaz"...

Dün çok sevdiğim değerli bir isim daha aradı...

"Şu anda sahil kenarında ürüyüş yapıyorum, sahillerimizin durumunu gördükçe ağlamak geliyor içimden" dedi...

Ve şöyle devam etti...

"Sahillerimiz bu kadar pis değildi, son zamanlarda çok sahipsiz kaldı, bu görüntüler turizm kenti Alanya'ya hiç yakışmıyor"...

Çok haklı...

Ekmeğinin büyük bölümünü turizm sektöründen kazanan Alanya'ya bu görüntüler gerçekten hiç yakışmıyor...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

BAŞKANLIK görevine geldikten sonra sektörün sorunarıyla yakından ilgilenen ve çözüm yolları bulma anlamında önemli girişimlerde bulunmaya devam eden, yaptığı açıklamalar ile sektörün sorunlarını sürekli gündemde tutan, camianın genç, dinamik ve başarılı isimlerinden birisi olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ