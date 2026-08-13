Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu bir evde sabaha karşı çıkan kavga soruşturmaya konu oldu. Yazgan’ın darbedildiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, taraflar birbirleri hakkında suçlamalarda bulundu.

Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne’de bir evde meydana geldi. Apartman sakinlerinin kavga sesleri duyduklarını bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerindeki ilk incelemesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Karşı taraf ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına el konulurken, kavganın nasıl başladığının ve olay sırasında tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadeleri alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evinde bir araya geldiklerini, balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.

Şüpheliler, Yazgan’ın yanında bulunan bir kişiye, evdeki T.A.’yı kastederek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerin evden ayrılmasını istediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia ettiler.

Şüpheli beyanlarına göre yaşananlar T.A.’nın cep telefonuyla kaydedildi. T.A.’nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde Yazgan’ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi. Görüntüler soruşturma dosyasına alınırken dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelilerin ifadelerinde dile getirilen iddialar hakkında ayrıca tahkikat yürüteceği ve milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

Yaralama olayına ilişkin soruşturmanın şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ait görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Ahmet Baran Yazgan’ın ise Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini bildirmesi nedeniyle ifadesinin burada alınamadığı, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edildiği öğrenildi.

Tarafların birbirlerine yönelik suçlamaları soruşturma aşamasındaki iddialardan oluşurken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.