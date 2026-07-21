BAŞ mimarlarından birisinin eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in olduğu "Büyükşehir Yasası" gündeme geldiğinde şiddetle itiraz etmiş, "Alanya Antalya'dan değil, yerinden yani Alanya'dan yönetilmelidir" demiştim...

İşte o dönemlerde yapılan tartışmalarla birlikte Büyükşehir Yasası bir şekilde hayatımıza girdi...

Tıpkı Alanya'da olduğu gibi ilçelerde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimleri oluşturuldu...

"Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla ilçelere hizmet ve yatırım yağacak" söylemleri dillerde dolaşmaya başladı...

Ve yasa hayatımıza girdi...

Gel zaman, git zaman araya seçimler girdi...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel gitti yerine Muhittin Böcek geldi...

Muhittin Böcek'in şu andaki durumu malumunuz, tutuklu...

Dolayısıyla Büyükşehir, 38 yaşındaki Büşra Özdemir tarafından "Vekaleten" yönetiliyor...

Peki, durduk yerde bunları neden hatırlattım...

Şunun için...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı...

Dedi ki...

"Alanyaspor Antalya’nın ortak değeridir...

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyaspor’a verdiği desteği elbette değerli buluyoruz... Şehrimizin sporuna yapılan her katkıyı destekleriz...

Ancak Antalya, sadece Antalyaspor’dan ibaret değildir...

Süper Lig’de şehrimizi başarıyla temsil eden Alanyaspor da bu şehrin ortak değeridir ve aynı desteği hak etmektedir...

Biz dün olduğu gibi bugün de Alanyaspor’umuzun yanında olmaya devam edeceğiz...

Temennimiz, şehrimizin tüm değerlerine aynı hassasiyetle sahip çıkan, adil ve samimi bir anlayışın hakim olmasıdır"...

Her cümlesinin, her kelimesinin altına imzamı aynen atıyorum...

Çünkü...

Misal, Alanya'dan Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ASAT'a giden paranın yanında, Alanyaspor'a yapılacak yardım miktarı devede kulak bile olmaz...

Kaldı ki, Mehmet Şarani Tavlı Başkan'ın da vurguladığı gibi, Alanyaspor bu şehrin ortak değeridir...

Ve Süper Lig'de bölgemizi başarıyla temsil etmektedir...

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken yardım, "Anasının ak sütü gibi" helaldir...

Yok, yardım gelmeyecek mi?..

Böyle bir hedefiniz ya da ne bileyim, niyetiniz yok mu?..

O zaman Alanya'yı il yapın...

En azından ASAT'a giden para Alanya'da kalsın...

Düşün Alanya'nın yakasından...

Alanya'da her anlamda kendi göbek bağını kendisi kessin...

Bu kadar açık ve net...

Ve bu kadar basit...

Nokta...

'Devletimizin her zaman yanındayız'

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde yapılan kongresine tek listeyle giren ve yeniden İlçe Başkanı seçilen Mustafa Türkdoğan, kongre sonrasında ziyaretlerine tam gaz devam ediyor...

Bu kapsamda Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü ziyaret eden Başkan Türkdoğan, "Her zaman devletimizin yanındayız" mesajı verdi...

Ziyaretle ilgili MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı...

Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Türkdoğan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Alanya Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti...

Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği dolayısıyla Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyor; Alanya’mızın huzuru, güvenliği ve gelişimi adına yürütülecek her türlü çalışmada devletimizin ve Sayın Kaymakamımızın yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz"...

Daha önce de defalarca vurguladığım gibi, Mustafa Türkdoğan, siyasetin içinde yoğrulmuş tecrübeli bir isim...

Alanya adına yapacağı çok güzel işler var diye düşünüyorum...

Nokta...

Nurkan Şaşmaz siyasete ısındı

KAMUOYUNUN yakından tanıdığı başarılı ve çalışkan isimlerin başında gelen Nurkan Şaşmaz, aktif siyasete iyiden iyiye ısınmaya başladı...

Şaşmaz'ın, geçtiğimiz yıl içinde aktif siyasete resmen atılıp, AK Parti'ye üye olmasını şu haberle duyurmuştuk...

"Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, resmi prosedürleri tamamlayarak AK Parti'ye katıldı...

Daha önce önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından rozeti takılan Şaşmaz, üyelik formunu imzalayarak resmen parti üyesi oldu...

Siyasete atılışına ilişkin konuşan Şaşmaz, partiye üye olmaya zaten niyetli olduğunu belirterek, Türkiye'nin sağlık, diplomasi, savunma sanayii gibi birçok alandaki başarısının kendisini etkilediğini ifade ederken, "Böyle büyük ve çalışkan bir ailenin üyesi olmaktan onur duyuyorum" dedi...

İşte o gün bugün aktif siyaseti yakından takip eden ve Alanya'ya hizmet edebilmek adına kendine bazı önemli hedefler koyan Şaşmaz, inandığı yolda emin adımlarla ilerliyor...

İnanmak başarmanın yarısıymış...

Nokta...

Yeni Başsavcıya hoşgeldin ziyareti



ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine resmen başlayan Abdullah Sert'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti...

Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı...

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Sayın Abdullah Sert’i ziyaret ettik...

Değerli Başsavcımıza, kentimize hoş geldiniz diyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum"...

Edindiğim bilgilere göre Alanya gerçekten süper bir Başsavcı'ya kavuştu...

Alanya bunun kıymetini bilir hiç kuşkusuz...

Bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA basın camiasının gerçek anlamda emekçilerinden olan, kendi imkan ve çabalarıyla tüm zorluklara rağmen gazetesini çıkarmaya devam eden, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi olan, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uluslararası yarışmada ödüle layık görülen, Alanya Güneşi Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Akdağ'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ