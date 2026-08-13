Alanya’nın en yoğun alışveriş noktalarından biri olan dev zincir markette bugün yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı. Tesisin kazan dairesinde henüz sırrını koruyan bir sebeple aniden başlayan yangın, işletme içerisinde ciddi bir paniğe yol açtı. Alevlerin ve dumanın fark edilmesiyle birlikte tesiste saniyeler içinde kırmızı alarm durumuna geçildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Alevlerin, marketin devasa iç kısımlarına ve ürünlerin bulunduğu alanlara sıçrama riski büyük bir korku yarattı. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, zamanla yarışarak alevlere kritik bir noktada müdahale etti. Bu gerilimli anlarda şok yaşayan market çalışanları, olası bir zehirlenme veya yaralanma riskine karşı acilen bina dışındaki güvenli toplanma alanlarına çıkarıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin hızlı ve etkili operasyonu sayesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Büyük bir paniği geride bırakan tehlikeli olayda, kimsenin burnunun dahi kanamaması ve can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Tesisin güvenliğini tehdit eden bu alevlerin arkasındaki teknik veya insani faktörlerin ortaya çıkarılması için resmi makamlarca derinlemesine inceleme başlatıldı.