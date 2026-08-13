ABD ile İran arasındaki gerilimin uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin ardından benzin ve motorinde yüksek oranlı fiyat artışı beklentisi oluştu.

MOTORİNE 8,89 TL ZAM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 8,89 TL zam yapılması bekleniyor.

Beklenen artışın pompaya tamamen yansıması halinde motorin kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanacak.

BENZİNE 1,52 TL ARTIŞ GÜNDEMDE

Motorinin yanı sıra benzinde de fiyat artışı beklentisi bulunuyor. Benzinin litre fiyatına 1,52 TL zam yapılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu artışların gerçekleşmesi halinde yeni fiyatların gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor.

PETROL PİYASALARINDAKİ HAREKETLİLİK ETKİLİ

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve ürün fiyatlarının yanı sıra döviz kuru ve vergiler de etkili oluyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol piyasalarında yarattığı hareketlilik de benzin ve motorin fiyatlarında yeni zam beklentisini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Araç sahiplerinin gözü, gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yeni pompa fiyatlarına çevrildi.