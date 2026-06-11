Alanya Fesdivalı'nda yaşanan gerçek olayı bögün annatmaya devam ediyoz.

Gocaasanlı'dan Gır Murad'ın Gadiri'nin erkeg eşşeği, fesdivalda bizim Osman'ın naylondan yabdığı eşşeg heykelini öteden aarı gördüğünde bi anırmış. Osman'ın eşşeği de, bildiin canlı gibimiş bilader. Osman bi de gancık eşşeg heykeli yabmış. Vaziyet erkeg eşşeen gözüne de öteden aarı çog güzel görükmüş. Ya da engi erkeg eşşeen gözleri bozug.

Gadiri'nin eşşeği külgümüş, anıraragdan sıçırmaya başlamış. Gadiri de boşda bulunmuş, eşşeen yularını elinden gaçırmış. Eşşeg sıçırayaragdan Osman'ın cansız eşşeenin yanna zavadanag varmış, ilkin birki tütmüş, soona ardına geçmiş. Ön ayaglarını naylon eşşeen üstüne arbındığında naylon eşşeg dökülaalmış.

Osman, "Geddi benim emeglerim, engini ben satıcaadım" deyi çığırınırımış. Gır Murad'ın Gadiri öteden aarı sıçıramış gelmiş emme iş işden geçmiş. Erkeg eşşeği zor zabdetmişler, heykelin üstünden alıcaaz deyi hayılaca bi uğraşmışlar. Eşşeg bildiin gıçma atarımış.

Engi olaydan soona Gadiri'yi gördüm, "A benim Gadirim, engi eşşeg madem engiile gızgın, neci hindiye gadar bi gancık eşşeg buluvermedin?" dediidim.

Benden bögünlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.