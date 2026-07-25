Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde villaların yoğun bulunduğu bölgede yürütülen bir inşaat çalışmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar, çevrede yaşayanların endişesine yol açtı. Mahalle sakinleri, yerleşim alanına yakın noktada patlatmalı kazı yapıldığını öne sürerek yaşadıkları riskleri görüntülerle kayıt altına aldıklarını belirtti.

"Taşlar evlere kadar geliyor" iddiası

Bölge sakinlerinin iddiasına göre, patlatmalar sırasında kopan kaya parçaları çevredeki villaların bahçelerine, havuzlarına ve çatılarına kadar ulaşıyor. Vatandaşlar, bu durumun hem maddi hasar riski oluşturduğunu hem de can güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, patlatmaların beklenmedik saatlerde gerçekleştiğini ve büyük gürültüye neden olduğunu öne sürerek yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi.

İnşaat yasağı tartışması

Vatandaşlar ayrıca, turizm sezonunda uygulanan inşaat kısıtlamalarına rağmen çalışmaların sürdüğünü iddia etti. Alanya'nın da içinde bulunduğu turistik bölgelerde her yıl 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında gürültü, toz ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek bazı inşaat faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Ancak bu düzenlemelerin kapsamı ve olası istisnalar, yürütülen çalışmanın niteliğine göre değişebiliyor.

Yetkililere inceleme çağrısı

Bölge sakinleri, söz konusu alanda gerekli izinlerin bulunup bulunmadığının ve çalışmaların ilgili mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesini talep ediyor. Vatandaşlar, can ve mal güvenliği açısından risk oluştuğunu öne sürerek başta Alanya Belediyesi olmak üzere ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını istedi.