Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İşletmelerin depolarında bulundu

Jandarma ekipleri tarafından iki işletmenin deposunda gerçekleştirilen aramalarda toplam 208 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, kaçak alkol ticaretine ilişkin deliller de incelemeye alındı.

Soruşturma sürüyor

Operasyonun ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarına aralıksız devam edeceği bildirildi.