Bilader Dere Durbannas Mahallesi'nin Gani'lerini büğün engire yazıvericem. Bilisiniz, Dere'de Gani kakılı. İç gişiden birinin adı Gani engi Dere'de. Dee evelinde bi Hatıp Gani'si varıdı. Hindi torunu Gani var. Hacıhasan'ın Gani var. Öksüz Memed'in dedesi de Gani'ydi. Hindi torunu Gani var. Veli'nin Gani var. Gır Hasan'ın Gani var. Ruhi Goca'nın Gani var. İrfat Usta'nın Gani var. Ali Müdür'ün Gani var. Molla Memed'in Gani var. Gani'nin Hüseen'in torunu Gani var. Gara Memed'in Gani var. Halil İbraam'ın Gani var. Çomulu'nun Amad'ın Gani var. Veli'nin Gani var. Velasıl kelam Dere Gani kakılı. Taa çok da hindi aglımıza geliverenler endeenler.

Bi de Alanya'nın engile Gocaasanlı'sı var. Toplasan 3 bin nüfuz çıkar, hepisinin de soyadı Goca. Hepisi de Goca Hasan laablı bi gocadan olma. Engi Goca Hasan yörümüş. Hindiki Gocaasanlı'nın yeri de buynuzluğumuş. Ağanın biri engi Goca Hasan'ıla hanımını yayladan getirmiş, "Engi buynuzluğa bak, içinde otur. Buynuzu olduğunda topla. Yarısı senin, yarısı benim" demiş.

Goca Hasan engirde hem buynuza bakmış, hem de 15 gadar çocuk gunnatmış. Hindi engi buynuzluk hep Gocaasanlıların evlerile dolu. Engi ağanın çocukları, buynuzluğu geri almak uçun 60-70 senedir oğraşırımıış emme lekin Gocaasanlılar engire kök, budag saldıglarından üsemesine oğraşırlarımıış.

Benden büğünlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.