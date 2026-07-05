Alanya'da 27 Haziran akşamı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Bulut ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Bulut, kazaya önünde seyreden bir tur otobüsünün ani şerit değiştirmesinin neden olduğunu öne sürdü.

Refüj ile otobüs arasında kaldığını iddia etti

İddiaya göre kaza saat 22.00 sıralarında yaşandı. Mustafa Bulut, motosikletiyle seyir halindeyken önünde ilerleyen 07 CCT 572 plakalı tur otobüsünün düzensiz manevralar yaptığını belirterek önce sağ şeride geçti. Bir süre sonra yeniden orta şeride geçen Bulut, sol şeride geçmek için sinyal verdiği sırada otobüsün aniden bulunduğu şeride yöneldiğini iddia etti.

Refüj ile otobüs arasında sıkıştığını öne süren Bulut, motosikletinin kontrolünü kaybederek yola savruldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Bulut, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Bulut'un 5 kaburgasının kırıldığı, omurgasında çökmeler oluştuğu ve akciğerinde iç kanama meydana geldiği öğrenildi.

"Otobüs olay yerinden ayrıldı" iddiası

İddiaya göre kazanın ardından tur otobüsü sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam etti. Kazayı gören başka bir sürücünün otobüsü bir süre takip ederek plakasını aldığı, daha sonra bu bilgiyi hastanede Bulut'un yakınlarına ulaştırdığı öne sürüldü.

"Sonrasını hatırlamıyorum"

Hastanede tedavisi süren Mustafa Bulut, yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Önümde beyaz bir otobüs vardı. Bir sağa bir sola manevra yapıyordu. Daha sonra sola geçmek için sinyal verdiğim sırada bir anda üzerime kırdı. Otobüs ile refüj arasında kaldım. Sonrasında motosiklet takla attı. O andan sonrasını hatırlamıyorum."

Aile yasal süreç başlattı

Bulut'un kızı Emine Bulut ise babasının bir haftadır hastanede tedavi gördüğünü belirterek, olayın ardından firma yetkililerinin kendileriyle iletişime geçmediğini söyledi.

Ailenin avukatları aracılığıyla yasal süreci başlattığı öğrenilirken, kazanın ardından olay yerinde durulmaması ve sağlık ekiplerine haber verilmemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.