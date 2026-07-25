Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı

MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emekli ve memurların Temmuz zam hesabı değişti: İşte yeni hesaplama

Tatilcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer özellikle dalgalı deniz koşullarında vatandaşların cankurtaranların uyarılarını dikkate alması ve güvenli alanlarda denize girmesi gerektiğini hatırlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sahilde ilk müdahalesi yapılan T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu fark eden görevli cankurtaran, vakit kaybetmeden denize girerek boğulma tehlikesi yaşayan tatilciye ulaştı. Yapılan müdahalenin ardından T.D. güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Olay, Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda denize giren 35 yaşındaki T.D., bir süre yüzdükten sonra etkisini artıran dalgalar nedeniyle açığa sürüklendi ve kıyıya dönmekte güçlük çekti.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.