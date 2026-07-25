Alanya sahillerinde deniz suyu ısındı: Hastalık riski arttı
Alanya sahillerinde deniz suyu ısındı: Hastalık riski arttı
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Olay, Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda denize giren 35 yaşındaki T.D., bir süre yüzdükten sonra etkisini artıran dalgalar nedeniyle açığa sürüklendi ve kıyıya dönmekte güçlük çekti.

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Durumu fark eden görevli cankurtaran, vakit kaybetmeden denize girerek boğulma tehlikesi yaşayan tatilciye ulaştı. Yapılan müdahalenin ardından T.D. güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Whatsapp Image 2026 07 25 At 19.58.08İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sahilde ilk müdahalesi yapılan T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Whatsapp Image 2026 07 25 At 19.58.08 (1)Tatilcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer özellikle dalgalı deniz koşullarında vatandaşların cankurtaranların uyarılarını dikkate alması ve güvenli alanlarda denize girmesi gerektiğini hatırlattı.

Muhabir: Mehmet AL