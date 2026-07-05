Alanya'da gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma paniğe neden oldu. Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşanan olayda birden fazla kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk belirlemelere göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada yaralanan kişiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alanya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede güvenlik şeridi oluşturarak çevrede geniş çaplı inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekipleri delil topladı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çatışmanın yaşandığı alanda uzun süre kriminal çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, olay yerinde bulunan çok sayıda delili inceleme altına alırken, soruşturma kapsamında değerlendirilecek materyalleri topladı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir araç da detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla emniyet otoparkına çekildi.

Soruşturma sürüyor

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı çatışmaya karışan kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yetkililer, olayın çıkış nedeni ile yaralıların sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.