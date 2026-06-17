Bilader, esgiden Alanya'da yüzeg öğrenmeg üçin Gargıılığın ora gedilirdi. Engirde deniz yokaadı. Yüzeg öğrenmeg üçün eyidi. Gale arkası derinleşiverdiğinden yüzeg öğrenmeg zor olurdu. Ben yüzee su gabaala o vakıdlarda gürül gürül akan Çinoolu'nun bövetinde öğrendidim. İki su gabaana bi ip bağlardık, iman taddamıza engi su gabaglarını dutaragdan yüzeg öğrenirdig.

O vakıdlarda Alanya'da bayaa bi havız varıdı. Engi havızların suyu baccalara salınırdı. İşdacıkana biz de, denize gedemediğimiz zamanlarda engi havızlarda yüzerdig. Yalınız engi havızlarda sivrisineg ürediğinden, mazotula fışgırığ edellerdi. Engi fışgırıklı, mazotlu su da genzimize geddiğinde midemizi bulandırırdı.

Hemen hemen her baccanın bi havızı olurdu. Havızı hafdalıg Dimçayı suyula doldururlarıdı. Dimçayı suyu sovug olduğundan ilg günleri havızın suyu sovug olurdu emme lekin 2-3 gün soona ısıcağın alavından havızın suyu eyice ılırdı.

Engi havızların müdavimlerinden biri de, hayılaca evel Alanya'yı terg eden, Sarıveliler'in Civiler Köyü'nden Emmoolu Garip Hüseen'idi. Anadan uryan eline bi sabın alır, engi havızlarda sabınlanarag çimerdi. Birinde Garip Hüseen engile çırçıplag havızda çimerkene, havızın saabının avradı görmüş, gorgmuş, bi çığıırı govermişimiş.

Biz de vardık, Garip Hüseen'e tembih eddig: "Bita engirde çırçıplag çimme" dediidig.

Emmoolu Garip Hüseen Alanya'dan geddigden soona hayılaca bi Sarıveliler'in Civiler Köyü'nde yaşadı. Soona da öldü. Allah ıramed eylesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.