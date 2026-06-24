Bilader, lafımız guyrukluda galdıdı. Benim gomşunun oğlu Memed birinde muzluğun arısını temizlerimiş. Beledan gazalının arasına elini soğduunda, guyruklu Memed'i baş barmağından soğmuş. Bi çığlık gobdu, biri öküz böğürür gibi böğürür. Sıçıradık vardık, Memed zombur zombur titirer. Guyruklu soğduunda adamı buz keser bilader. Keloğlan "Dondum, kesildim" deyi çırınır o sıcağda.

Gari İramedli Ebbiyaz'ın Kemal Emmi'nin gara cavasına bindirdig, hasdaneye addık. O zaman Dövled Hasdanesi Guylarönü'ndeydi. İramedli doktor Memed Söyeg, başbarmaa bi inne vurdu. Endee vurduğu inne de guyruglunun aşısıymış. Bi de serum vurdular, keloğlanın titiremesi durdu.

Bilader, taa evelden engi guyrukluya sokulanların işi taa kelimiş. İramedli bobam annadıverdidi. Esgiden Alanya'da birini guyruklu soğduunda gediceg hasdane yoomuş. Guyruglunun soğduu yere bişey sararlarmış, ondan soona da beglemeye başlarlarmış. Engi melanetin avısı 24 saad sürerimiş.

Guyrukluya misal bün sabah 8'de sokulan biri, yarın sabah 8'e gadar inim inim inilerimiş. 24 saad soona da guyruklu zehirinin avısı ansızın geçiverir, adamda bişey galmazmış.

Engi acıları, sancıları bizim atalarımız hep yaşamışlar. Onlara burdan Allah gani gani iramed eylesin.

Hurdan hunu deecem, yazın yılana, çıyana, guyrukluya, böcüye, börtüye dıggad edelim. Allah gorusun, enginler hindi bu mevsimde çovalır, çorunuza çocuğunuza dıggad edin. Allah gorusun, ufag çocuu guyruklu soğsa öldürür.

Çayırda, çimende ufag çocugları yalın ayag veyahud terliile salıvermen.

Benden bünlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.