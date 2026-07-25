Alanya'da konakladıkları otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Muhammed Ranas Çelik hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ailesiyle birlikte ilçeye tatile gelen küçük çocuğun, iddiaya göre yetişkinlerin kullanımına sunulan havuza girdiği öne sürüldü. Suda çırpınmaya başlayan çocuğu fark eden babası, oğlunu havuzdan çıkararak çevreden yardım talep etti. İhbar üzerine tesise gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla hastaneye sevk etti.

İKİ GÜNLÜK MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Hastanenin yoğun bakım servisine alınan çocuk, iki gün süren tedavisinin ardından doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AİLEDEN GÖREVLİLERE İHMAL SUÇLAMASI

Çocuğun halası olan avukat Miyaser Çelik'in aktardığına göre, otelde bulunması gereken görevlilerin olaya zamanında müdahale etmediği iddia edildi. Hukuki süreç başlattıklarını açıklayan Çelik, adalet arayışında olduklarını ve gerekli mercilere başvuruların yapıldığını belirtti.

TESİSLERDE HAVUZ GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU NEDİR?

Mevcut turizm ve konaklama düzenlemelerine göre, tesislerdeki yüzme havuzlarında cankurtaran bulundurulması ve yaş sınırlarını belirten uyarı levhalarının asılması yasal bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu tesiste bu güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığının detaylı şekilde incelenmesi bekleniyor.