Suriye'de meydana gelen trafik kazası çok sayıda can kaybına neden oldu. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin aktardığı bilgilere göre, kaza Şam-Deyrizor kara yolu üzerinde, Suhne ile Palmira bölgeleri arasında meydana geldi.

İlk belirlemelere göre iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Sağlık Bakanlığı: 35 kişi yaşamını yitirdi

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.