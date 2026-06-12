Bilader, dün kekik, adaçayı da galmadı ortelerde deyi yazıverdiidim. Geçen Tophane'ye dooru bi geddim. Esat Burcu'nun az beri yakasında engiile baya bi kekiğe deggeldidim, içiini da gopardıdım. Kekiin yanda bi de esgiden daalarda baya bi adaçayı çıkardı. Esgi adaçayları da hindi yog deyollar. Varısa da yügseg yaylalarda varımış.

Adaçayı boğaz üşüdmesine eyi gelir. İçine icig limon sıkarsın, engi içdiinde boğazını yumşadıverir. Bi de benim güccüglüümde bazı köylerde ıhlamur ağacı varıdı. Engi ıhlamur ağacının biri hindi Mamıdseydi'deki caminin önünde var. Ihlamur da ögsüree, gıribe, boğaz aarısına çog eyi gelir.

Engirde yazdıımız kekig otu duydumööre biseel ilacın içine gonurumuş. Esgiden engiile ilaç mı varıdı? Hasdalanan otdan, purçdan meded umardı. İddiba guru soğan bişmesini sararlaridı. Engi guru soğan bişmesi iltaabı söker atıverirdi. Ondan sonacıma, beerin bertildimidi, guru üzümü dibegde döverler, engi üzümü bertilen yere sararlaridı.

Bertilmenin en zoru da et bertilmesi. Et bertilmesine de etin gara dooram yerinden sararlaridı. Hindi ööle mi bilader? Envayi çeşit melhem var, hap var, uşurub var. Dogdur yazıveriyoru, ezzaneden alıveriyon.

Esgiden zorudu engi işler. Emme gözelidi de o günler.

Bilader, bön gene lafı don lastiği gibi sündürdüg, engi şifalı ot yazısının hayılacası yarına galdı.

Benden bönnüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.