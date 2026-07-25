Çorum'dan ailesiyle birlikte Alanya'ya tatile gelen bir kişi, İncekum Mahallesi'ndeki plajda boğulma tehlikesi atlattı. Öğle saatlerinde denize giren tatilci, aniden etkili olan dalgalar nedeniyle su yüzeyinde kalmakta zorlanarak çırpınmaya başladı.

Gazete Alanya'nın aktardığına göre, durumu fark eden plaj görevlileri hızla suya girerek müdahale etti. Zor durumdaki vatandaş, görevlilerin çabasıyla güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Olayın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İLK MÜDAHALE PLAJDA YAPILDI

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, tatilciye kumsalda ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansa alınan şahıs, detaylı kontroller için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

DALGALI DENİZDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, rüzgarın etkisiyle kıyı şeridinde artan dalgalara karşı vatandaşları uyarıyor. Dalgalı günlerde denize girerken cankurtaran hizmeti veren plajların tercih edilmesi ve suyun akıntı yönüne karşı dikkatli olunması, olası kazaların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.