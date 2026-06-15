Dee bi vakıdlar bi velesbidden düştüm, dün o geldi aglıma. Hindi rahmedli oldu, rahmedli Münir Emmi'nin oolu, rahmedli İlker beni velesbidin öne bindirdi. Ayaam velesbidin ön tekerinin tellerine gısılaaldı, bi domuzlag güldüüdüg. Dere Köyü'nden rahmedli Gomite Dayı deggeldi. Benim ayaa bi bagdı, ayaam gülüg gibi şiş. Bobama "Engi keloolanın ayaa bertilmiş. Gasap Sinanoolu'ndan gara dooram yerinde ıcık et alın da, engi keloolanın ayaana sarın" dedi. Ayaama et sardılar, haggatan bilader, iki günde ayaamın avısını alıverdi. Esgiden engiile dogdur, hasdane yoodu. Biteg Dövled Hasdanesi varıdı. Engi hasdanede de İramedli Sıhiye Aaçbacaan Amat Emmi köylüye, gömedliye yardımcı oluverirdi. Bi de İramedli Oparator Dogdur Memed Süyek varıdı. Yalınız İramedli ıcık öökelidi. Kafası addımıdı gaynaa basardı. Esgiden Tosmur'da bol gavga çıgdığından, kertigli Tosmur daşını yeyen Dogdur Süyek'in yanını boylardı. Tosmur daşını yedinmidi kafada dikiş dudması da zor olurdu. Onun uçun Dogdur Süyek, Tosmurlulara çog ökelenirdi. Engirden İramedli Aaaçbacaaan Amat Emmi'le, Dogdur Memed Süyek'i de bi analım. İkisine de Allah gani gani iramed eylesin. Alanya'ya çog hızmatları oldu. Burdan Osman İreyis'e sesdeniyom. Engi adamların adlarını birer sokaa vermeg ilazım.

Benden bönnüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.