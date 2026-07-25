Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili sosyal medyada ve vatandaş şikâyetlerinde yer alan iddialar dikkat çekti. İddialara göre hastanenin A Blok 3. katındaki Ortopedi Servisi'nde klima sisteminin bir süredir çalışmaması nedeniyle servis içerisinde yüksek sıcaklık oluştu.

"Vantilatörleri kendimiz getirdik" iddiası

Vatandaşların paylaştığı görüntüler ve anlatımlara göre bazı hasta yakınlarının, sıcak nedeniyle kendi imkânlarıyla vantilatör temin ederek odalara yerleştirdiği öne sürüldü. Aynı iddialarda, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı ortopedi hastalarının sıcak hava nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadığı ifade edildi.

Koridorda bekledikleri öne sürüldü

Şikâyetlerde yer alan iddialara göre bazı hastalar ve refakatçiler, odaların yeterince serin olmaması nedeniyle zamanlarının önemli bölümünü koridorlarda geçirmek zorunda kaldı. Bazı paylaşımlarda ise hastaların koridorda dinlenmeye çalıştığı ileri sürüldü. Pusnet, söz konusu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.

"Sorun daha önce de bildirildi" iddiası

Şikâyette bulunan vatandaşlar, klima arızasının daha önce de hastane yetkililerine iletildiğini ancak sorunun devam ettiğini iddia etti. Paylaşımlarda özellikle yaz aylarında hastanelerde iklimlendirme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının tedavi süreci açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yüksek sıcaklıklar hastanelerde iklimlendirmeyi kritik hale getiriyor

Antalya'da son haftalarda etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kapalı alanlarda iklimlendirme sistemleri daha da önem kazanıyor. Özellikle ameliyat sonrası tedavi gören, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar açısından uygun ortam sıcaklığının korunması, hem hasta konforu hem de sağlık hizmetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından kritik görülüyor.

Resmi açıklama yapılmadı

Haberin yayımlandığı saat itibarıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi veya Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iddialara ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkili kurumlardan gelecek açıklama ve olası gelişmeler doğrultusunda haber güncellenecektir.