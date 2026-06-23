Bilader, öndüün sivrisinek zinalarından esgi Alanya'nın yazlarında neler çekdiimizi yazıverdiidim. Bi de gara sineg olurdu. Gara sineg de her tarafda vazılar, adamın midelerini galdırırdı. Gara sineg uçuun bi saanın içine zehir dökerdig, engi zehire gonan geberirdi. Haggatan bilader, gara sineg kakılıdı.

Bi de bizim gedeyde ılkııla ineg olduundan, bi gara sineg, bi de yavsı bizim mallara bildiin böveleg duddururdu. İneg biboy guyrug sallar, sineele yavsıları kovalaacam deyi booşur, dururdu.

O vakıdlarda engile ganalizasyon olmadıından, baccalarda hela çukuru olurdu. Onun uçuun gara sineg hücum ederdi.

Sırf sineg mi bilader? Esginin Alanya'sında yazın guyruglula ilan da başımızın belasıdı. Belki bilmeyen vardır, guyruglu deyi akrebe deriz. Guyruglunun envayi çeşidi varıdı. En beterisi de dokuz boomlu olan dellerdi. Kimi sarı olur, kimi gara olurdu. Kimi ufag olur, kimi el gibi olurdu. Evin içine girer, yataan içine sokulurdu. Ööle bi cunsudu.

Bilader, beni beliki guyruglu 10 sefir sogdu. Hepisinde de muz baccasında sogdu. O muzluglarda esgiden adım başı guyruglu olurdu. Allah'dan o vakıdlarda Dövled Hasdanesi'nde engi işin bi çaresi varıdı. Gara cavaya bindiimiz bir, hasdaneyi boylardık.

Benden bönnülüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.