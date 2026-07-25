​YENİ Parti Kurucu Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, yayımladığı basın bildirisinde Alanya siyasetine ve parti vizyonuna dair çarpıcı mesajlar verdi. İlkelerden taviz vermeyen, liyakati esas alan ve ortak aklı önceleyen güçlü bir yürüyüşün fitilini ateşlediklerini belirten Kandemir, siyasetin merkezine milletin sesini taşıyacaklarını ifade etti.

KUTUPLAŞMANIN DEĞİL BİRLİĞİN YOLU

​Başkan Kandemir, çıktıkları bu yolun kutuplaşmanın değil birlik olmanın, kişisel hesapların değil memleket sevdasının ve umudu yeniden büyütmenin yolu olduğunun altını çizdi. Siyasi kulislerde yankı uyandıran açıklamada, Alanya'nın enerjisinin Türkiye'nin değişim iradesiyle buluştuğuna dikkat çekildi.

​​Alanya'da daha güçlü bir temsil, daha katılımcı bir yönetim ve daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte yürüyeceklerini dile getiren Kandemir, vizyonlarını net bir şekilde ortaya koydu.

​Bülent Kandemir açıklamasını, "Çünkü artık yeni bir sözümüz, yeni bir hedefimiz ve yeni bir yolumuz var. YENİ Parti Alanya ile birlikte daha ileri" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi