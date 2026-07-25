Yangın, saat 17.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfağındaki ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını dairenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, mutfakta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.