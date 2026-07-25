Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya'da gayrimenkul piyasasında hareketlilik arttı. Piyasa verilerine göre ilçede ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 6,1 milyon TL, ortalama metrekare satış fiyatı ise 60 bin TL bandının üzerine çıktı.

Denize yakın bölgeler öne çıkıyor

Alıcıların en fazla ilgi gösterdiği bölgeler arasında Oba, Mahmutlar, Kestel ve Tosmur ile şehir merkezindeki yeni konut projeleri yer alıyor. Özellikle denize yakın konumda bulunan, site içerisinde yer alan ve eşyalı olarak satışa sunulan daireler talep görüyor.

Yaz sezonunda kira getirisi dikkat çekiyor

Turizm döneminde kısa ve orta vadeli kiralamalara yönelik talebin artması, yatırımcıların Alanya'ya ilgisini canlı tutuyor. Yaz aylarında elde edilen kira gelirleri, yatırım amaçlı konut alımlarında önemli etkenlerden biri olarak öne çıkarken, sahile yakın konutlar daha fazla tercih ediliyor.

Yabancı alıcı profili değişiyor

Alanya'da yabancı yatırımcı ilgisi devam ederken, en fazla alım yapan ülkeler arasında Rusya, Almanya, Polonya ve İskandinav ülkeleri bulunuyor. Son dönemde vatandaşlık amacıyla yapılan alımlarda azalma görülse de yaşam ve uzun vadeli yatırım amacıyla gerçekleştirilen konut alımları sürüyor. Sosyal donatı alanlarına sahip projeler yabancı alıcıların tercihleri arasında yer alıyor.

Yerli alıcı kredi faizlerini takip ediyor

Yerli alıcılar açısından ise konut kredisi faiz oranları belirleyici olmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, yüksek kredi maliyetleri nedeniyle birçok vatandaşın satın alma kararını ertelediğini, faizlerde yaşanabilecek olası düşüşlerin ise piyasadaki hareketliliği artırabileceğini değerlendiriyor.