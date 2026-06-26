İrametli Ağa ninem geldi ağlıma dün. Bi boy söylerdi. Vay benim Ağa ninem vay. Hindi kemigleri bile galmadı. Saa olsaydı da hebire laf ediversedi keşkem.

Ağa ninem deverdidi, dee esgiden gızın biri herifin birine gaçmış. Gızın anası, bobası gızı bi boy arallar emme bulamazlarımış. Gızılan oolan birbirine yangınımış. Bi sandala binmişler, hindiki Aşıklar Mağarası'na sinlenmişler. Endee mağaranın adı da ordan gelirimiş. Bi de endee mağaraya esgiden gızlar yarığı da deriridi.

Gızılan, oolan mağaraya bi çoval beksemet getirmişler. Bi boy kütür kütür beksemet yellerimiş. "Mağaranın altı bodurum, beksemet yerken ne ağzım galdı, ne bunnum" türküsünü çığırırlarmış.

Soona bi balıgcıya el etmişler, balıgcı endeenleri görmüş. Balıgcı, engi birbirine yangın gızılan oolanı gızın anası, bobasıyla barışdırıvermiş. Oolan güye oldugdan soona analığlan, bobalığına eyi hızmat etmişimiş.

Ağa ninem "Endee 70 sene eveli olmuş" deridi. Ağa ninem engini annadalı 40 sene olduusa, 110 senelik mevzu.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.