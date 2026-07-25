Türk televizyon tarihine damga vuran ve 2006 yılından bu yana kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar dizisi için final kararı alındı. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul tarafından yapılan açıklamaya göre, yapımcı D Media ve yayıncı Kanal D'nin güncel koşulları değerlendirmesi sonucunda projenin yeni sezonda devam etmemesine karar verildi.

Merhum Türker İnanoğlu'nun öncülüğünde Erler Film çatısı altında başlayan yapım, 2022 yılından itibaren üç sezon boyunca D Media tarafından ekranlara taşınmıştı. Toplamda 20 sezon ve 751 hafta izleyiciyle buluşan dizi, yeni sezon hazırlıkları aşamasında alınan bu ortak kararla yayın hayatını tamamen noktaladı.

SEYİRCİYE VEDA EDEMEDİ

Alınan ani karar nedeniyle dizinin izleyicisine hak ettiği şekilde veda edemediğini belirten senarist Ozan Yurdakul, yaşanan süreçten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yurdakul, 20 yıl boyunca zorlu ekran rekabetinde ayakta kalmanın ve Türkiye'nin dönemsel değişimlerine tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını aktardı. Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese teşekkür eden senarist, dizinin jenerik şarkısına atıfta bulunarak sahiden artık her şeyin bambaşka olduğunu ifade etti.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDEKİ YERİ NEDİR?

Arka Sokaklar, 2006 yılından bu yana aralıksız devam eden yayın hayatıyla Türk televizyon sektöründe kırılması zor bir rekora imza attı. Polisiye türündeki yapım, ikonikleşen karakterleri ve güncel toplumsal olayları senaryosuna hızlıca entegre etme biçimiyle yayıncılık tarihinde kalıcı bir yer edindi.