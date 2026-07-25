Bazı tutkular vardır ki yıllar geçse de eskimez. Motor sesi sadece bir makinenin çalıştığını değil, aynı zamanda dostluğun, paylaşmanın ve özgürlüğün de yol aldığını anlatır. Alanya'da faaliyet gösteren Jawa Motor Kulübü de işte bu anlayışın en güzel örneklerinden biri.

Kulüp Başkanı Özcan Zincirbağ'ın öncülüğünde bir araya gelen Jawa sevdalıları, iki haftada bir düzenledikleri gezi etkinlikleriyle hem doğanın tadını çıkarıyor hem de dostluklarını pekiştiriyor. Geçtiğimiz hafta rotalarını Anamur ve Uçansu'ya çeviren ekip, kilometreler boyunca sadece yol kat etmedi; anılar biriktirdi, dostluklarını daha da güçlendirdi.

Elbette eski model motosikletlerle yola çıkmanın kendine has zorlukları da var. Böyle zamanlarda işin kahramanları devreye giriyor. Motorlarda yaşanabilecek arızalara karşı Motor Tamircisi Hasan Karaduman ile Mevlüt Çoban, bilgi ve tecrübeleriyle her zaman ekibin yanında yer alıyor. Çünkü bir motorun yolda kalmaması, bazen bir ustanın emeği ve yılların deneyimiyle mümkün oluyor.

Jawa motosikletleri, sadece bir ulaşım aracı değil; geçmişten günümüze uzanan bir kültürün yaşayan temsilcileri. Bu motosikletlere gönül veren insanlar ise nostaljiyi yaşatırken yeni dostluklara da kapı aralıyor. Her gezi, yeni bir hikâye; her mola ise samimi sohbetlerin adresi oluyor.

Günümüzde insanların birbirine zaman ayırmakta zorlandığı bir dönemde, Alanya Jawa Motor Kulübü'nün gerçekleştirdiği bu etkinlikler sosyal dayanışmanın ve ortak hobilerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yolun uzunluğu değil, birlikte çıkılan yolculuğun anlamı önem kazanıyor.

Bu güzel birlikteliğin daha uzun yıllar devam etmesini diliyor, Alanya'nın yollarında nostaljiyi yaşatan tüm Jawa tutkunlarını yürekten kutluyorum.

Not: Bu köşe yazısında yer alan bilgiler, Doktor Kalaplı Uğur Bey tarafından paylaşılmıştır. Kendisine teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.