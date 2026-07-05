Meteoroloji verilerine göre 6 Temmuz Pazartesi günü Antalya'da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklığının en düşük 24, en yüksek 31 derece olması beklenirken, nem oranının ise yüzde 46 ile 72 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Salı Günü Sağanak Yağış Bekleniyor

Haftanın en dikkat çeken günü ise 7 Temmuz Salı olacak. Meteoroloji, Antalya genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Gün içerisinde hava sıcaklığının 25 ila 33 derece arasında seyretmesi, nem oranının ise yüzde 51 ile 81 seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış anlarında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Haftanın En Sıcak Günü Çarşamba

Yağışın ardından 8 Temmuz Çarşamba günü parçalı bulutlu hava yeniden etkili olacak. Sıcaklığın 24 ila 34 derece arasında değişmesi beklenirken, çarşamba gününün haftanın en sıcak günü olacağı tahmin ediliyor.

9 Temmuz Perşembe günü de parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıkların 24 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Haftanın son iş günü olan 10 Temmuz Cuma günü ise parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 25 ila 33 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 31-34 derece, gece sıcaklıklarının ise 24-25 derece seviyelerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle salı günü beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.