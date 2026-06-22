Bilader, öndüün esgi Alanya'nın ısıcaglarında çekdiimiz irezilliglerin içini annadıverdidim. Böön de devam ediyom. Haggatan bilader, yaz ayı geldimidi çarşıda adam bayaa gıt olurdu. Yaz geldimidi çarşıda birki düggenci, bi de devled memurları orteerde görünürdü. Milletin içi yügseg yaylalara, içi da Durbannas'a, Mamıdseydi'ye, Dere'ye göçerdi yazın.

Bilader bi de yaz geldimiidi sivrisineg orteeri gavırırdı. Hindi gene var emme esgiye göre heç yog sayılır. Bilader, esgiden yazın evin içinde üyünmez. Kılima yog, pervane yog. Çardagda veyahud damda üyürdüg. Parası olan cibindirig alırdı sivrisineen zarbı zoruna. Emme cibindirig dediin nolucag, bi çapıd, icig yeri yırtılıyoru, içine giren sivrisineg sabaha gadar cibindiriin içindeki adamı gavırırdı.

Ben her sabah gagdığımda, benim cibindiirin içindeki sivrisinegler gara sineg gibi böyümüş olurdu gan emmenin zarbı zoruna. Bilader, hayılaca bi tezeg yagdıg. Engi tezeg kokusuna sivrisineg icig gayıb olur emme tezeg kokusu geçdimidi gene vazılamaya başlardı.

Soonaları sinkov deyi bi ilaç çıgdı. Ezzaneden alır, bedenime sürerdim. Emme sinkovun kokusuna gendim bile dayanamazdım. Busug busug kokardı. Ananınıcg, gece engi sinkovun kokusu geçinsire, sivrisineg gene çokuşurdu bedenime. Ezzacı Ali Şıhali'ye verdiim sinkov parasına bi dayire alırdım.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.