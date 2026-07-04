TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu sırasında çekilen fotoğraflarını göstererek eleştirilerde bulundu. Alp, valinin spor taytıyla vatandaşların arasında bulunmasının kamu görevine yakışmadığını savundu.

"Asma yaprağı gönderin" sözleri gündem oldu

Konuşmasında İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle vali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır." Tayfun Blok-3 Karadeniz'de hareketli deniz hedefini vurdu İçeriği Görüntüle

Milletvekilinin "asma yaprağı" çıkışı, Genel Kurul'daki konuşmanın ardından sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Valiye sosyal medyada destek

Tartışmaların ardından Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, sosyal medya hesabında kendisine gönderilen destek mesajlarını paylaşmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, "asma yaprağı" emojisi ve görselleriyle valiye destek verirken, kısa sürede bu paylaşımlar sosyal medyada bir akıma dönüştü.

Bazı kullanıcılar valinin spor yapmasını ve vatandaşlarla iç içe olmasını olumlu bulurken, bazı paylaşımlarda ise kamu görevlilerinin temsil sorumluluğu üzerinden farklı görüşler dile getirildi.

Tartışma sosyal medyada büyüdü

Meclis'te başlayan polemik, sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım ve yorumla devam etti. Vali Çiçekli'nin destek mesajlarını hesabından paylaşmasıyla birlikte "asma yaprağı" ifadesi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Tartışmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.