Bilader, bizim Hacıgadırların İramedli begsemedci Hasan Emmi'nin oolu, imam laablı İramedli Musdafa'nın asgerlig hikayesini bün annadıveriyom. Musdafa, asgerlig yoglaması yapılırkana orda yazıcı "Sen ne iş yapan?" demiş. Musdafa da at arabasıla çarşıda begsemed daaddığından "Araba sürerim" demiş. Yazıcı da ora "Şöfer" deyi yazıvermiş. Musdafa, asger ocaana vardığında kayıdlarına bakmışlar, ora da şöfer ilazımıymış, bunu şöfer deyi çıkarmışlar. Musdafa da gorkudan "Ben şöfer deelim" deyememiş. Gomutan "Geç oolum baalım direksiyona" demiş, Musdafa'ya Villis cibi göstermiş. Musdafa da varmış, direksiyona zavada oturmuş. Komutan "Engile olmaz, önce selamı çakıcan, Villis cibin iki yandan bi dolanıcan, ilkin kapıyı açıp, beni bindirib, kapıyı örtcen, soona gedib gendin binicegsin" demiş. Musdafa komutanı cibe bindirmiş, direksiyona geçmiş, oturmuş, emme beklemiş. Gomutan "Çalıştırsana arabayı" demiş. Musdafa arabayı çalıştırmış, sürebiliyim deyi bi booşam demiş içinden, ilkin gaza basıb, soona firene goduunda gomutanın kafası cama vurmuş, kafasındaki kep uçmuş gedmiş. Komutan "Sen araba sürmeyi bilmen mi?" deyinsire, Musdafa "Komutanım ben at arabası sürdüm, endööle araba sürmedim" demiş. Musdafa, asgerden gelib de engini annadırka milleti gülmegden çatladırdı. Haylıca oldu, Musdafamı gayıb eddig. Gendi yog emme namı yaşıyor Alanya'da. Çok eyidi, Allah gani gani iramed eylesin.

