Bilader, öndüün kafama dakıldı, bizim Alanya'nın dee esgiden beri bellediği adların hayılacası deeşdi geddi. Engi isim deeşdirme işi benim ağlıma yadmaayoru. Kıllı “Çamlıca” oldu, Domalan “Yeşilöz” oldu, Sedire “Demirtaş” oldu, Gızılaaç'ın adı “Gözelbağ” oldu, Marazlı'nın adı “İncegum” oldu. Garabuynuzlar'ın adı da “Esentepe” oldu. Kellermuharı'nın adı Güllerpınarı oldu. Gızlarmuharı'nın adı Kızlarpınarı oldu.

Dee bi vakıdlar Çakallar'ın mıhdarı Alanya Gaymakamına gelmiş, “Çakallar'ın adını deeşdiricez biz” demiş. Gaymakam da “Mıhdar, adını ne goocagsınız? Münasib bi ad buldunuz mu?” demiş. Mıhdar da “Buldug Gaymakam Bey. Çakallar'ın adını Aslanlar yapıcaaz” demiş. Gaymakam da “Aa mıhdar, başga ad bulamadınız mı? Çakallar da hayvan adı, Aslanlar da hayvan adı, ne fark ediceg?” demişimiş.

Gene engile Elikesig mıhdarı da köyün adını deeşdiricez deyi Gaymakama bi gedmişimiş. Engi dee esgilerde olmuş. O vakıdlarda da Elikesig mıhdarının golu kesiimiş. Gaymakam hööle bi tanımış, “Köyün adı Elikesig, mıhdarının golu kesig” demiş, adını deeşdirdmemişimiş.

Benim bildiimööre Dim goyaandan da biseel köyün adı deeşdi. Bana göre engi deeşdirme işi yannış. Deve havıdııla, yiğid laabıla anılır.

Yarın Elikesig'in ıramedli muhdarlarından Deveci Memed Emmi'nin hikâyesini annadıvericem.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.