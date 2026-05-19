HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından Geleneksel Housekeeperlar Balosunun 17'ncisi gerçekleştirildi. Diversey’in destek ve katkıları ile Doğanay Hotel’de düzenlenen baloya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Gastronomi Yıldızları Derneği Başkanı Hidayet Kızıları, Ayiy-Der yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, HOTED üyeleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını HOTED Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Topuzel yaptı.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni ile ALTİD Başkanı Cem Özcan sektörün mevcut durumu ve turizmin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni, “Dernek olarak yıllardır çok kıymetli çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum. Her yıl farklı başlıklar adı altında 170’ten fazla eğitim semineri, Housekeeping istihdam projeleri gerçekleştirmişiz. Kat şefliği kurslarının 12.sini bu yıl yaptık. Biz bunları, eğitip donatıp otellerimizde istihdam ediyoruz. Ticari bir kuruluş olmamamıza rağmen dostlarımızın özellikle ana sponsorumuz ve her zaman yanımızda yer alıp desteğini esirgemeyen kıymetli çözüm ortağımız Diversey ailesi başta olmak üzere tüm çözüm ortaklarımızın da katkıları ile hem istihdama fayda sağlama hem eğitimi ön planda tutma hem de derneğin faaliyetlerinin amacına uygun olması adına yıllardır bu çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ KALİFİYE PERSONEL"

Turizm sektörünün en büyük sorunlarının başında kalifiye personel eksikliği geldiğini vurgulayan Yeni, yabancı personel istihdamının artmasının tek başına çözüm olmayacağını söyledi. Yeni, "Eleman sorununu çözemiyoruz. Lojman sorunumuz devam ediyor. Hala otellerimizde yaşadığımız bazı problemler var. Bu sorunların bazılarını çözdük ama hala çözemediğimiz problemler var. Kalifiye personel ile ilgili söylediğimiz problemleri çözebilmemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yabancı personellere haddinden fazla yönelerek bir çözüm sağlayamayız. Tabir-i caizse taşıma suyuyla değirmen dönmez. Kaldı ki yabancı personel istihdamı beraberinde eğitim sorununu da getirmektedir. Otelleri açtıktan sonra getirilen yabancı personellerin bu sefer de oryantasyon sürecinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Yine bir başka konu Lojman, mesai saatleri, yeme içme, personelin barındığı yerlerden tutun da sosyal haklara kadar hala bu konularda istediğimiz noktalara gelemedik. Bu da bizlerin personel bulamama konusunda büyük bir sorun yaşamasına neden oluyor. İşverenlerimizi de anlıyoruz. Onların da tedarik ya da maddi boyut kısmına gelindiğinde tıkandıkları yerleri biliyoruz ama kalifiye personel olmadan sürdürülebilir bir turizmden söz etmemiz mümkün değildir." dedi. Turizm sektöründe kapsamlı bir turizm yasasına ihtiyaç olduğunu da dile getiren Yeni, sektörün tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alanya Turistik Işletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ise HOTED’in faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, yapılan eğitim çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Özcan, sektörün yaşadığı sorunların farkında olduklarını ve çözüm için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ALGC BAŞKANI KESEN'E PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından geceye destek ve katkı sağlayan kişi ile kurumlara plaket ve çiçek takdim edildi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen’in de plaket aldığı gecede, Diversey ailesine katkılarından dolayı teşekkür edildi. HOTED’in geleneksel bahar balosu, 12’nci Kat Şefliği Kursu mezunlarına sertifikalarının verilmesi ve canlı müzik eşliğinde devam etti. Şerife ÇOBAN