Öndüün Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nin esgi muhdarlarından Iramedli Deveci Memed Emmi'nin hikâyesini yazıvericem dediidim.

Deveci Memed Emmi, 1960'larda Elikesik Muhdarlıı yapmış. Bi gece tüfeg zangırtısına gagmış, bi bagmış, ay dutulmuş. Köydeenler de "Ay dutuldu, engi ayı gurtaralım" deyi bi boy havaya tüfeg sıkarlarımış. Deveci Memed Emmi de tüfeg sıkanların yanna gedmiş, "Ay engile gurtulmaz, engine başga bi formil bulalım" demiş.

O vakıdlar da daş gırdırmag uçun dövledden izinile dinamid almışımış. Dinamidi getirmiş, "Ayı gurtarmag uçun dinamid atalım" demiş. Garanıda lokumun fitilini ıcıg gısa dudmuş. Soona dinamidi ataşlamış. Tam fızdırıvereem derkene fitil gısa olduundan dinamid elinde patlamış. Deveci Memed Emmi'nin eli gopmuş.

Neyise, hayıla bi vakıd soona Gaymakamın yanna varmış. O zamankı Alanya Gaymakamı, "Köyünün adı Elikesik, muhdarının golu kesik. Gel bakalım muhdar" deyi Deveci Memed Emmi'yi garşılamış, bi gayfe ısmarlamış. Icıg da nasaad etmiş, "Heç ay dede gurtulsun deyi dinamid atılı mı?" demiş.

Bilader, ben çocukana da engile birki sefir ay dutuldu. Birinde Guylaröö Camisi'nin minaresinden bile bi boy tüfeg addılarıdı. Ay dedeyi gurtarıcaaz deyi bi boy oğraşır dururlarıdı.

Hindilerde engile adedler olmaaverdi. Ellelem gari ay da dutulmaaverdi. Hazaar engi sıkılan tüfeglerin feydası olugdur.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.