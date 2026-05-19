Nijerya’nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde gerçekleştirilen okul saldırıları ülkede büyük endişe yarattı. Silahlı kişiler tarafından düzenlenen baskınlarda 25 öğrenci ile 7 öğretmenin kaçırıldığı bildirildi.

Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıların eyaletin Oriire bölgesindeki okulları hedef aldığını söyledi. Makinde, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

KAÇIRILAN ÖĞRETMENLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Vali Makinde, kaçırılan öğretmenlerden birinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını belirten Makinde, “Eyalet hükümeti terörizme boyun eğmeyecek. Kaçırılanların sağ salim kurtarılması için tüm imkanlar kullanılıyor” dedi.

Bölgede operasyonların sürdüğü belirtilirken, olayın ardından çok sayıda öğretmenin protesto gösterisi düzenlediği öğrenildi.

NİJERYA’DA OKUL BASKINLARI SÜRÜYOR

Nijerya’da öğrenci kaçırma olayları son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütler, okulları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ülkede insan kaçırma suçuna ağır cezalar uygulanmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen saldırıların devam etmesi güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, kırsal bölgelerdeki okul güvenliğinin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.

Nijerya hükümetinin bölgede ek güvenlik önlemleri alması beklenirken, aileler kaçırılan öğrencilerden gelecek haberleri bekliyor.