Antalya Serik’te gece saatlerinde yaşanan yol verme tartışması, üç kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde çıkan olayda Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran hayatını kaybetti.

TARTIŞMA ÜRÜNDÜ YOLUNDA ÇIKTI

Olay, 17 Mayıs 2026 gecesi saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar’ın, yanında bulunan tabancayla ateş açtığı aktarıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Savran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece Serik’teki silahlı kavganın can kaybı 3’e yükseldi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bayar’ın ifadesinde, araç içinde alkol aldığı sırada karşı taraftan gelen araçtan kendisine selektör yapıldığını söylediği aktarıldı. Bayar’ın, “Bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim” dediği belirtildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Serik’te toprağa verildiği öğrenildi.