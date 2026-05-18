Alanya'nın en önemli turizm simgelerinden biri olan Kleopatra Plajı, bu kez doğal güzelliğiyle değil, sahil bandında ortaya çıkan çevre sorunuyla gündeme geldi. Mavi bayraklı plajın bazı noktalarında rögar hattından yayılan pis su ve kötü koku, sıcak havanın etkisiyle daha da belirgin hale geldi. Yaşanan durum, denize girmek isteyen turistlerin ve vatandaşların tepkisine yol açtı.

Özellikle öğle saatlerinde ağırlaşan koku nedeniyle bazı turistlerin sahilden ayrıldığı, bazı ziyaretçilerin ise cep telefonlarıyla görüntü çekerek durumu kayıt altına aldığı görüldü. Alanya'nın vitrin noktalarından birinde yaşanan bu görüntüler, kent turizmi açısından endişe yarattı.

HER YIL AYNI SORUN GÜNDEME GELİYOR

Bölgede bulunan vatandaşlar, benzer sorunun neredeyse her yıl turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tekrar ettiğini belirtti. Sorunun geçici müdahalelerle çözüldüğünü ancak kalıcı bir sonuç alınamadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin daha kapsamlı bir çalışma yapmasını istedi.

Denize girmek için Kleopatra Plajı'nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadığı, bazı turistlerin ise bölgeden ayrılarak farklı plajlara yöneldiği öğrenildi.

ESNAF: ALANYA TURİZMİNE ZARAR VERİYOR

Kleopatra Plajı çevresinde faaliyet gösteren işletme sahipleri de yaşanan durumun Alanya turizmine zarar verdiğini belirtti. Yaz sezonunun en yoğun dönemine girilirken böyle görüntülerin oluşmasının kentin imajını olumsuz etkilediğini ifade eden esnaf, sorunun kalıcı olarak çözülmesini talep etti.

Bölge esnafı, özellikle sosyal medyada yayılan görüntülerin Alanya'nın uluslararası tanıtımına zarar verebileceğine dikkat çekti.

“MAVİ BAYRAKLI PLAJDA PİS SU KOKUSU İSTEMİYORUZ”

Vatandaşlar, dünyanın en tanınmış plajları arasında gösterilen Kleopatra Plajı'nda böyle bir manzaranın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Mavi bayraklı plajda pis su kokusu istemiyoruz” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

Turizm sezonunun en hareketli günlerinde yaşanan çevre sorununun, hem Alanya'nın marka değerine hem de ziyaretçi memnuniyetine olumsuz yansımasından endişe ediliyor.

ÇÖZÜM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Alanya'nın dünyaca tanınan sahilinde tekrar eden altyapı sorununun, kalıcı bir çalışmayla giderilmesi gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşlar ve turizmciler, Kleopatra Plajı'nın doğal güzelliğine gölge düşüren bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.