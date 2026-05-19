Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yaşanan silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Güvenlik birimlerinin aradığı Metin Ö., saklandığı eve düzenlenen operasyon sırasında yakalanacağını anlayınca yanında bulunan silahla intihar etti.

İddiaya göre olay zinciri, Çamlıyayla Darıpınarı Mahallesi’nde başladı. Metin Ö., eski eşi Arzu Özden’i silahla vurarak öldürdü. Ardından 01 B 9171 plakalı otomobiliyle bölgeden kaçtı.

TARSUS’TA LOKANTAYA ATEŞ AÇTI

Şüpheli daha sonra Tarsus Kadelli Mahallesi’nde bir lokantaya gitti. Burada iş yeri sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan Can silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kaçış güzergahında saldırılarını sürdüren Metin Ö.’nün, farklı noktalarda Gökay Selfioğlu, Abdullah Koca ve çobanlık yapan Yusuf Oktay’ı da öldürdüğü bildirildi. Saldırılarda 8 kişi yaralandı.

SAKLANDIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Helikopter destekli aramalarda şüphelinin kaçtığı otomobil Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.

Jandarma ekipleri, Metin Ö.’nün Karakütük Mahallesi kırsalındaki Çokak mevkisinde bir evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda şüphelinin intihar ettiği açıklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Valiliği, şüphelinin yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle birçok kez hastane kaydının bulunduğunu ve çeşitli psikiyatrik tanılarının tespit edildiğini duyurdu. Olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü bildirildi.

YARALI TANIK DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Lokantadaki saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Han Topal, şüphelinin içeri girdikten sonra konuşmadan silahını çıkardığını anlattı. Topal, “Telefon çıkaracak sanıyorduk, tabanca çıkardı” sözleriyle yaşananları aktardı.

Cenazelerin Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, yaralıların ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.