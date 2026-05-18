Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, Alanya’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

13 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen Aydın Çavuşoğlu için Türkler Mahallesi’nde düzenlenen törene siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazı bugün saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’nda kılındı.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM OLDU

Merhum Fatma ve eski Türkler Belediye Başkanı Osman Çavuşoğlu’nun oğlu olan Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesinde aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan vatandaşlar mezarlık çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kılınan cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu, Türkler Merkez Mezarlığı’ndaki aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

“OKULLAR VE CAMİLER YAPILSIN İSTEDİ”

Cenaze töreninin ardından konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin vefatından önce kendilerine bir vasiyet bıraktığını açıkladı.

Çavuşoğlu, “Aydın’ın bir vasiyeti vardı. Adına bir vakıf kurulmasını istedi. Bu vakıf üzerinden hayır işleri yapılmasını, okullar ve camiler yapılmasını arzu etti” ifadelerini kullandı.