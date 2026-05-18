Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırı bölgeyi alarma geçirdi. İddiaya göre saldırı, Kadelli Dörtler Mahallesi’nde bulunan bir lokantada başladı. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda farklı noktalarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

LOKANTADA BAŞLADI

İddiaya göre M.Ö. isimli şüpheli, Sabri Pan’a ait lokantaya gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan Can ağır yaralandı.

Ahmet Ercan Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan Sabri Pan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇARKEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından araçla kaçtığı belirtilen şüphelinin, Kaburgediği Mahallesi çevresinde hayvan otlatan gençlere de ateş açtığı öne sürüldü. Bu saldırıda Yusuf Oktay yaşamını yitirdi.

Şüphelinin daha sonra Yenimahalle civarında TIR şoförü Abdullah Koca’yı hedef aldığı ve Koca’nın da olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Şüphelinin güzergâh boyunca rastgele ateş açtığı iddia edilirken, toplam 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi.

Mersin Tarsus pompalı tüfekli saldırı olayına ilişkin soruşturma sürüyor.