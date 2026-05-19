Alanya’da turizm sezonunun başlamasına kısa süre kala taksi esnafının talepleri ve sektörün geleceği masaya yatırıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şehir genelinde faaliyet gösteren taksi esnafıyla istişare toplantısında bir araya gelerek, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Akkaya ve yönetim kurulu üyelerinin davetiyle gerçekleşen toplantıya, kentteki taksi duraklarının başkanları da katıldı. Toplantıda hem yaklaşan yaz sezonunun hazırlıkları hem de taksicilik mesleğinin geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

TAKSİ ESNAFININ SAHADAKİ DENEYİMLERİ DİNLENDİ

Toplantıda taksi esnafı, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Belediye Başkanı Özçelik’e aktarma fırsatı buldu. Ulaşım hizmetlerinin kalitesi, trafik düzeni, durakların ihtiyaçları ve sezon boyunca yaşanabilecek yoğunluk toplantının öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Başkan Özçelik, sahada görev yapan taksicilerin gözlemlerinin kent yönetimi açısından önemli olduğunu belirterek, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Hem Alanya’da yaşayan vatandaşların hem de ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin memnuniyetinin artırılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

“ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ”

Alanya’nın Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özçelik, turizmde elde edilen başarının sürdürülebilmesi için ulaşım sektörünün kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Özçelik, “Kentimizin marka değerini yükseltmek, hem vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin memnuniyetini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Taksi esnafının görüş ve önerilerinin belediyenin yol haritası açısından büyük önem taşıdığını belirten Özçelik, sektör temsilcilerinin sahadan aktardığı bilgilerin hizmet planlamasında yol gösterici olduğunu ifade etti.

ULAŞIM KALİTESİ TURİZMİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Alanya’da taksiler, özellikle yaz aylarında havalimanı transferlerinden şehir içi ulaşıma kadar turistlerin en sık kullandığı ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor. Bu nedenle taksi hizmetlerinde sağlanan kalite ve güven, ziyaretçilerin kent hakkındaki ilk izlenimlerini doğrudan etkiliyor.

Yetkililer, taksi esnafının memnuniyetinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin, turizm deneyimine de olumlu yansıdığına dikkat çekiyor. Düzenli istişare toplantıları sayesinde sektörün sorunlarının daha hızlı tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ALİ AKKAYA’DAN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Akkaya, sezon öncesi yapılan görüşmenin sektör açısından verimli geçtiğini söyledi.

Akkaya, “Sezon öncesi Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcımız Sadık Dizdaroğlu ve taksi durak başkanlarımız ile odamızda toplantı tertipleyerek sezonla ilgili ve taksiciliğimizin geleceği ile ilgili konuları masaya yatırdık. Her zaman yanımızda olan Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON İÇİN BEREKET TEMENNİSİ

Toplantının sonunda Başkan Özçelik, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek yeni turizm sezonunun Alanya esnafı için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi. Belediye ile esnaf kuruluşları arasındaki iş birliğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.