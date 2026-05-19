GEÇTİĞİMİZ cuma günü Alanya’da siyasetin kalbi bambaşka bir ritimle attı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve bölgenin ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşen programı yerinde takip ettim. Açık konuşmak gerekirse, bu buluşma sıradan bir parti toplantısı değil, İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın tam anlamıyla bir "gövde gösterisi" idi.

​Elbette salona girer girmez gözlerim ilk olarak kalabalığı, o havayı aradı. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim: Oturacak tek bir boş sandalye dahi yoktu. Deyim yerindeyse, İYİ Parti o gün o salona sığmadı, taştı. İlçe Başkanı Hilmi Er’in kısa ve net sunuşunun ardından, İl Başkanı Ali Adnan Kaya kürsüye çıktı ve salonu hareketlendirdi. Ancak hemen arkasından mikrofona gelen isim, son dönemde hitabeti ve konulara olan derin hâkimiyetiyle Türk siyasetinde dikkatleri üzerine çeken bir isimdi: Dr. Cenk Özatıcı. Genç, donanımlı ve takip edilesi bir isim

​Kimdir bu Cenk Özatıcı? Siyaset arenasında ismi her geçen gün daha yüksek sesle telaffuz edilen bu genci biraz yakından tanımak gerekiyor.

​İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilgiler bölümü mezunu olan Özatıcı, ardından İngiltere’nin saygın eğitim kurumlarından Sheffield Üniversitesi’nde Politik Ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Akademik yürüyüşünü burada da bırakmadı; ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde sığınmacı ve göç politikaları üzerine yazdığı tezle "Doktor" unvanını aldı.

​Salonda özellikle Özatıcı’nın konuşmaları adeta nefes kesti, büyük bir ilgiyle karşılık buldu ve alkışlar neredeyse hiç susmadı.

​Gelelim madalyonun diğer yüzüne, yani Alanya’nın siyasi hafızasına... İYİ Parti, 2018 genel seçimlerinde Alanya özelinde çok büyük bir ivme yakalamıştı. Eski Genel Başkan Meral Akşener, partiyi ne zaman merkez sağ kulvara yaklaştırsa, sandıktaki oylar da o nispette yükseldi. Hatırlayalım; 2018 seçimlerinde İYİ Parti Alanya’da 35.815 oy alarak, köklü çınar CHP’yi geride bırakmayı başarmıştı.

​Bugün Türkiye siyasetinde merkez sağda çok büyük, derin bir boşluk var. Evet, milliyetçi cephede MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi gibi pek çok yapı siyaset sahnesinde yer alıyor. Ancak bu cephenin oy oranı üç aşağı beş yukarı belli ve partiler adeta birbirinden oy koparmaya çalışıyor. İşte Meral Akşener zamanında bu kısır döngüyü çok iyi analiz etmiş, rotayı merkeze kırmıştı.

​Son olarak 2024 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti, Alanya’da Mehmet Şahin rüzgârıyla ciddi bir oy potansiyeline ulaşarak rüştünü bir kez daha ispat etti. Bugünlerde ise Türkiye gündemindeki terör ve güvenlik tartışmalarıyla birlikte, İYİ Parti’nin anketlerde yeniden bir yükseliş trendine girdiği görülüyor. Ancak gidişatın yönünü sadece güvenlik politikaları belirlemez. Yarın gündem değiştiğinde, ülkenin içinden geçtiği bu büyük ekonomik krize doğru reçeteler sunabilen, halkın cüzdanındaki yangına çare üreten yapılar kalıcı olacaktır.

​Hilmi Er’in performansına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hilmi Başkan, popülist ve havada kalan siyasi söylemlerden ziyade, yerelde doğrudan halkın, esnafın sorunlarına eğilen ve bunlara pratik çözüm önerileri sunan oldukça aktif bir çizgi izliyor. Nitekim cuma günkü o muazzam salon buluşma dışında sahaya da inildi. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve oda başkanları gün boyunca tek tek ziyaret edildi. Alanya'nın nabzı tutuldu, esnafın ve vatandaşın derdi not defterlerine kaydedildi. Tepeden tırnağa "İYİ" organize edilmiş, dersine çalışılmış bir saha çalışmasına imza atıldı.

Siyaset iddia işidir, sahada var olma işidir. Alanya’da gerçekleştirilen bu son program, İYİ Parti’nin ilçede küllerinden yeniden doğmaya hazırlandığının ve o eski rüzgârı arkasına almak için güçlü bir irade ortaya koyduğunun açık bir kanıtıdır.

Esen kalın…