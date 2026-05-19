Alanya’da deniz kirliliğine dikkat çekmek ve Akdeniz’in doğal yapısını korumak amacıyla tarihi Alanya Tersanesi önünde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizin altından çıkarılan atıklar, günlük yaşamda kullanılan pek çok malzemenin bilinçsizce doğaya bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya Valiliği himayesinde yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda yapıldı. Özellikle yaz sezonunun başlamasına kısa süre kala gerçekleştirilen çalışma, hem çevre temizliği hem de turizm açısından dikkat çekici bir mesaj verdi.

DALGIÇLAR İKİ SAAT BOYUNCA DENİZ DİBİNDE ÇALIŞTI

Temizlik çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı. Dalgıçlar yaklaşık iki saat boyunca tarihi tersane çevresinde deniz tabanını tarayarak insan kaynaklı atıkları topladı.

Çalışma sırasında denizden çıkarılan atıklar arasında bilgisayar klavyesi, plastik şişeler, cam şişeler, ambalaj atıkları ve çeşitli metal parçalar yer aldı. Özellikle elektronik bir eşyanın deniz dibinde bulunması, çevre kirliliğinin ulaştığı boyutu ortaya koydu.

AKDENİZ’İN DOĞAL YAŞAMI İÇİN ÖNEMLİ MESAJ

Uzmanlar, denize bırakılan plastik, cam ve metal atıkların yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını; balıklar, caretta carettalar ve diğer deniz canlıları için de ciddi tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Alanya kıyılarında yapılan bu tür temizlik çalışmaları, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlarken vatandaşlarda da çevre bilinci oluşturuyor.

Turizm kenti Alanya’da denizin temiz tutulması, yalnızca doğal yaşam açısından değil, bölge ekonomisinin temel unsurlarından biri olan turizm sektörü açısından da büyük önem taşıyor. Temiz kıyılar ve sağlıklı deniz ekosistemi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye olan ilgisini doğrudan etkiliyor.

DENİZ YÜZEYİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Etkinlik sırasında dalgıçlar, deniz yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı. Ortaya çıkan görüntü, çevre duyarlılığı ile milli birlik mesajını bir araya getirdi. Katılımcılar, Akdeniz’in korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

Temizlik çalışmasının ardından denizden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi. Sergilenen malzemeler, denize atılan atıkların miktarını somut biçimde gösterirken, vatandaşların çevre konusunda daha dikkatli olması gerektiğini de hatırlattı.

YAZ SEZONU ÖNCESİ FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Alanya’da yaz aylarında artan insan hareketliliğiyle birlikte deniz ve kıyı temizliği daha da önem kazanıyor. Yetkililer, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor.

Antalya genelinde sürdürülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı ve Akdeniz’in doğal güzelliklerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.