Alanya’da yaşanan acı olay, ilçede uzun süredir tartışılan ekonomik daralmayı yeniden gündeme taşıdı. İnşaat sektöründe çalıştığı öğrenilen 28 yaşındaki H.K.’nin yaşamını yitirmesi, sektördeki baskı ve geçim sıkıntılarını bir kez daha tartışmaya açtı.

İddiaya göre genç işçinin, son dönemde artan ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığı öğrenildi. Olayın ardından yakın çevresi ve sektör temsilcileri büyük üzüntü yaşarken, özellikle Alanya inşaat sektöründeki durgunluk yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN TEPKİ

Alanya’daki emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren isimler, son yıllarda uygulanan ikamet kısıtlamaları ve mahalle bazlı yabancı nüfus kotasının piyasayı ciddi şekilde etkilediğini savunuyor.

ALEKOD Başkanı Abdullah Tuncer yaptığı açıklamada, sektörde hem işverenlerin hem de çalışanların ağır ekonomik baskı altında olduğunu söyledi. Tuncer, “Plansız kararların bedelini insanlar ödüyor” ifadelerini kullandı.

KONU TBMM GÜNEMİNE TAŞINDI

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise Alanya’daki ekonomik daralma ve yabancıya yönelik ikamet uygulamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Kaya, yabancıların ikamet alabilmesi için uygulanan konut bedeli şartının düşürülmesi ve mahalle kotalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bölgedeki ekonomik hareketliliğin ciddi şekilde azaldığını ifade eden Kaya, özellikle Alanya emlak piyasasında yaşanan durgunluğun çok sayıda çalışanı etkilediğini söyledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DURGUNLUK SÜRÜYOR

Alanya’da son dönemde konut satışlarında yaşanan düşüş, artan maliyetler ve yabancı yatırımcı sayısındaki gerileme nedeniyle birçok şirketin zorlandığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, özellikle küçük işletmeler ve günlük çalışan işçilerin ekonomik baskıyı daha ağır hissettiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre ilçede yaşanan ekonomik yavaşlama yalnızca inşaat firmalarını değil; mobilya, yapı malzemesi, emlak ve kiralama sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, H.K.’nin ölümü Alanya’da geniş üzüntü yarattı.