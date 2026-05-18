Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, Alanya’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

5 Mayıs 2026 tarihinde Alanya’daki çalışma ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki Çavuşoğlu, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

EVİNDE HELALLİK ALINDI

Aydın Çavuşoğlu’nun naaşı bugün ilk olarak ailesinin Antalya Alanya’daki evine götürüldü. Burada düzenlenen törende yakınları ve vatandaşlardan helallik istendi.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, spor camiasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ev önünde oluşan kalabalık nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

TÜRKLER MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLİYOR

Helallik alınmasının ardından cenaze aracıyla Türkler Merkez Mezarlığı’na geçildi. Mevlüt Çavuşoğlu’nun cenaze aracında bulunduğu görüldü.

Öğle saatlerinden itibaren mezarlık çevresinde yoğunluk oluşurken, cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu dualarla toprağa verildi.

Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretlerinin gün boyunca devam ettiği öğrenildi.