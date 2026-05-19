Alanya Uluslararası 4. Halk Dansları ve Müzik Festivali, 12-13 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen programlarla büyük ilgi gördü. Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Yedi Bölge Sanatçılar ve Kültürlerarası Araştırmalar Derneği (YESAK) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, hem Alanya halkını hem de ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistleri bir araya getirdi.

Dört gün boyunca süren etkinliklerde farklı kültürlerin dansları, müzikleri ve geleneksel kostümleri Alanya’nın tarihi dokusuyla buluştu. Özellikle şehir merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşleri ve Kızılkule önündeki sahne gösterileri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ALANYA SOKAKLARI KÜLTÜR ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşleri, Atatürk Anıtı önünden başlayarak İskele Caddesi üzerinden Kızılkule önüne kadar devam etti. Renkli kıyafetleri ve ülkelerine özgü müzikleriyle yürüyen dansçılar, Alanya sokaklarını adeta açık hava festival alanına çevirdi.

Vatandaşlar kortej boyunca dansçılara alkışlarla eşlik ederken, turistler de cep telefonlarıyla bu renkli anları kaydetti. Özellikle tarihi liman bölgesinde oluşan görüntüler, Alanya’nın kültür ve turizm kimliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

GÖSTERİLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Festival etkinlikleri, Kızılkule önünde kurulan sahnede devam etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi yapının önünde sahne alan ekipler, kendi ülkelerine özgü halk dansları ve müzik performanslarını sergiledi.

Her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahnedeki performanslar sık sık alkışlarla kesildi. Bazı gösteriler izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Festival boyunca oluşan atmosfer, farklı kültürlerin sanat aracılığıyla nasıl bir araya gelebildiğini gösterdi.

7 ÜLKEDEN 1.200 KATILIMCI ALANYA’DA BULUŞTU

Organizasyonda Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Lübnan ve Moldova olmak üzere toplam yedi ülkeden ekipler yer aldı. Yaklaşık 1.200 katılımcı, halk dansları gösterileri ve müzik performanslarıyla festivale renk kattı.

Katılımcılar yalnızca sahne gösterileriyle değil, kültürel etkileşim ve dostluk mesajlarıyla da dikkat çekti. Festival, Alanya’nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

TURİZME VE KENT TANITIMINA KATKI SAĞLADI

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte düzenlenen festival, Alanya’nın kültür turizmine de önemli katkı sundu. İlçede tatil yapan ziyaretçiler, deniz ve güneşin yanı sıra farklı ülkelerin kültürel zenginliklerini de yakından görme fırsatı buldu.

Bu tür uluslararası etkinlikler, Alanya’nın yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda kültür ve sanatın buluştuğu bir kent olduğunu gösteriyor. Esnaf ve turizm sektörü temsilcileri de organizasyonların şehir ekonomisine olumlu yansıdığını ifade ediyor.

FESTİVAL ŞELALE MEYDANI’NDA DEVAM EDECEK

Alanya Uluslararası 4. Halk Dansları ve Müzik Festivali, 24. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde Şelale Meydanı’nda devam edecek.

Yeni etapta farklı ülkelerden ekiplerin dans gösterileri, müzik performansları ve kültürel etkinlikleri Alanya halkıyla buluşmayı sürdürecek. Festivalin, önümüzdeki günlerde de kente renk katması ve yoğun katılımla devam etmesi bekleniyor.