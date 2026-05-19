Alanya’da eğitim veren Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği okul kermesine bir yenisini daha ekledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetlilerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Esra Çetin Akıllı ile okul yönetiminin organizasyonunda hazırlanan kermes, okul topluluğunu bir araya getirerek dayanışma ve paylaşım kültürünü ön plana çıkardı. Gün boyunca kurulan stantlarda öğrencilerin ve velilerin hazırladığı yiyecekler ile el emeği ürünler satışa sunuldu.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ HEM SORUMLULUK ALDI

Kermeste görev alan öğrenciler, satış stantlarında aktif rol alarak hem sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de sorumluluk duygusunu pekiştirdi. Arkadaşları ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiren öğrenciler, okul yaşamının sadece derslerden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Veliler tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecekler ve çeşitli el işi ürünler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gün boyunca okul bahçesinde samimi ve sıcak bir atmosfer oluşurken, çocukların heyecanı etkinliğe ayrı bir renk kattı.

PROTOKOLDEN KERMESE DESTEK

Etkinliğe Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül de katıldı. Davetliler stantları gezerek öğrenciler ve velilerle sohbet etti, hazırlanan ürünler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, okul yönetimi ve Okul Aile Birliği’nin özverili çalışmalarıyla hazırlanan organizasyonu takdir ederken, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Geleneksel okul kermeleri, velilerin eğitim sürecine daha aktif katılımını sağlarken, öğrencilerin aidiyet duygusunu da artırıyor. Eğitimciler, okul ile aile arasında kurulan güçlü iletişimin öğrencilerin akademik ve sosyal başarısına olumlu yansıdığına dikkat çekiyor.

Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu’nda düzenlenen bu etkinlik de veliler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladı. Katılımcılar, birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemini bir kez daha deneyimledi.

MÜDÜR AYDIN’DAN TEŞEKKÜR

Okul Müdürü Kamil Aydın, kermese destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, bu tür organizasyonların eğitim ortamını güçlendirdiğini söyledi.

Aydın, öğrencilerin gelişiminde aile desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, okul-aile iş birliğini artıran sosyal etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

BİRLİK VE BERABERLİK ÖNE ÇIKTI

Yoğun katılımla gerçekleşen kermes, yalnızca bir sosyal etkinlik olmanın ötesinde, okul topluluğunun birlikte hareket etme kültürünü de pekiştirdi. Velilerin özverili katkısı, öğrencilerin heyecanı ve öğretmenlerin desteğiyle ortaya çıkan organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.

Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu’nun geleneksel hale getirdiği kermes, Alanya’da eğitim kurumlarının sosyal dayanışmaya verdiği önemin güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti.Meryem KANBEROĞLU