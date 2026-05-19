Alanya’da 19 Mayıs 2026 Salı günü yatırım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım ekiplerinin yürüttüğü bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle ilçe merkezindeki bazı mahallelerde gece saatlerinde, Çamlıca Mahallesi’nde ise gün boyunca enerji kesintisi uygulandı.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, kesintilerin elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde bölgelere daha erken enerji verilebileceği ifade edildi.

GECE SAATLERİNDE MERKEZ MAHALLELER ETKİLENDİ

19 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 03.00 arasında gerçekleştirilen yatırım çalışmaları nedeniyle Alanya merkezde birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Özellikle kent merkezindeki konutlar, iş yerleri ve bazı ticari işletmeler bu süreçten etkilendi.

Planlı kesintinin uygulandığı mahalleler şöyle sıralandı:

Hisariçi Mahallesi

Kadıpaşa Mahallesi

Saray Mahallesi

Tophane Mahallesi

Çarşı Mahallesi

Şekerhane Mahallesi

Düdenbaşı Mahallesi

Bunun yanı sıra bu mahallelere bağlı çok sayıda cadde ve sokakta da enerji kesintisi yaşandığı bildirildi.

ÇAMLICA MAHALLESİ’NDE 7 SAATLİK KESİNTİ

Alanya’ya bağlı Çamlıca Mahallesinde ise yatırım çalışmaları nedeniyle daha kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulandı. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin gün boyunca sürmesi planlandı.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre kesinti saatleri şu şekilde açıklandı:

Başlangıç Saati: 19 Mayıs 2026 Salı – 09.00

Bitiş Saati: 19 Mayıs 2026 Salı – 16.00

Kesintiden özellikle Lortlar Sokak ve çevresindeki konutların etkilendiği belirtildi.